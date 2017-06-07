Ермак предложил рассматривать Калининградскую область как регион въезда в Россию на ЧМ-2018
Андрей Ермак
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Врио министра по культуре и туризму Калининградской области рассказал, что региональные власти предлагают рассматривать город в 2018 году как точку въезда в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает
ТАСС.
Во время VII Форума регионов — партнёров Калининградской области Ермак рассказал, что область обладает уникальным географическим положением, поскольку граничит с Польшей и Литвой. Жители России могут добраться в Калининград без шенгенской визы только самолётами.
Врио министра отметил, что на время ЧМ-2018 необходимо принять меры, которые упростят россиянам и иностранцам доступ в город.
Необходимо решить две проблемы, чтобы всё сработало: визы и границы. Нужно научиться быстрее выдавать визы, вчера эта тема обсуждалась врио губернатора Антоном Алихановым с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Вторая проблема — граница. Мы можем быстрее и лучше обслуживать людей, 30 минут на автобус — слишком долго, — сказал Ермак.
Форум регионов — партнёров Калининградской области проводится с 2008-го каждый год. Участники мероприятия обмениваются профессиональным опытом, обсуждают планы и намечают области сотрудничества.
Во вторник, 6 июня, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о планах министерства внести в правительство предложение по выдаче электронных виз в Калининград. Они будут бесплатными и действовать в течение 30 дней. Предполагается, что непрерывно обладатели электронных виз смогут пребывать
в регионе в течение восьми дней.
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