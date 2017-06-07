В Калининграде не работает светофор, на нескольких улицах нет света и горячей воды (список)

В Калининграде в среду, 7 июня, на ряде улиц нет электричества и горячей воды, однако отключения — плановые, никак не связанные с прошедшей ночью грозой.



Как уточнили в пресс-службе "Янтарьэнерго", аварийных отключений электричества за минувшую грозовую ночь в Калининграде не было. По информации Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Калининграде ожидается усиление ветра: юго-западный 7–12 м/с, порывы 15–17 м/с, местами 20 м/с, местами ливни, гроза.