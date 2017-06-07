В двух посёлках под Зеленоградском в среду днём отключат электричество

В среду, 7 июня, в посёлках Рыбачий и Морское отключат электричество. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



В пос. Рыбачий электричество отключат с 9:30 до 17:00 часов. В это же время в пос. Морское возможно кратковременное отключение электроэнергии на 10 минут.