Влезли в долги, но поехали: молодые актёры из Советска представили регион на международном фестивале в Саратове (фото)

Коллективу молодых артистов из города Советска удалось собрать деньги, чтобы поехать на III международный театральный фестиваль "32 мая", который состоялся в Саратове. Об этом Клопс.Ru сообщил исполнительный директор молодёжного театра "Молодая гвардия" Владислав Шахов.

Фестиваль проходил в саратовском театре кукол "Теремок" в течение четырёх дней – с 31 мая по 3 июня. Приехали более 100 участников из 7 городов России и Казахстана. Из Советска поехали 10 человек — 4 школьника и 6 взрослых. 2 июня актёры театра авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным" представили публике свой авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным".

"Эйфория до сих пор. Это были захватывающие и впечатляющие фестивальные дни, наполненные творческими экспериментами. Приняли нас тепло и по-родному. Мы жили с коллективом "Современник", они из Астаны. Это оказалась большая для нас награда – родственный коллектив по духу. Такие же сумасшедшие, как и мы!" — рассказала Клопс.Ru актриса театра Анастасия Сорокина.

Фото: Анастасия Сорокина. Коллектив молодых артистов из города Советска.