Влезли в долги, но поехали: молодые актёры из Советска представили регион на международном фестивале в Саратове (фото)

Коллективу молодых артистов из города Советска удалось собрать деньги, чтобы поехать на III международный театральный фестиваль "32 мая", который состоялся в Саратове. Об этом Клопс.Ru сообщил исполнительный директор молодёжного театра "Молодая гвардия" Владислав Шахов.
Фестиваль проходил в саратовском театре кукол "Теремок" в течение четырёх дней – с 31 мая по 3 июня. Приехали более 100 участников из 7 городов России и Казахстана. Из Советска поехали 10 человек — 4 школьника и 6 взрослых. 2 июня актёры театра авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным" представили публике свой авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным".
"Эйфория до сих пор. Это были захватывающие и впечатляющие фестивальные дни, наполненные творческими экспериментами. Приняли нас тепло и по-родному. Мы жили с коллективом "Современник", они из Астаны. Это оказалась большая для нас награда – родственный коллектив по духу. Такие же сумасшедшие, как и мы!" — рассказала Клопс.Ru актриса театра Анастасия Сорокина.
Фото: Анастасия Сорокина. Коллектив молодых артистов из города Советска.
Ранее сообщалось, что артисты театра из Советска объявили сбор денег
, чтобы поехать на международный фестиваль. Организаторы оплачивали всё, кроме проезда. После публикации на Клопс.Ru ребятам помогли финансово читатели и власти города, отмечают артисты. Однако сумму не получилось полностью закрыть, поэтому чтобы поехать на фестиваль, коллективу пришлось взять ссуду в банке. "Но мы всё равно рады, ведь эта поездка очень важна для нас", — сказал Владислав Шахов.
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