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Влезли в долги, но поехали: молодые актёры из Советска представили регион на международном фестивале в Саратове (фото)

21:23
  396 1
Группа "Культура64 | Новости культуры | Саратов" / "ВКонтакте"
Коллективу молодых артистов из города Советска удалось собрать деньги, чтобы поехать на III международный театральный фестиваль "32 мая", который состоялся в Саратове. Об этом Клопс.Ru сообщил исполнительный директор молодёжного театра "Молодая гвардия" Владислав Шахов.
 
Фестиваль проходил в саратовском театре кукол "Теремок" в течение четырёх дней – с 31 мая по 3 июня. Приехали более 100 участников из 7 городов России и Казахстана. Из Советска поехали 10 человек — 4 школьника и 6 взрослых. 2 июня актёры театра авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным" представили публике свой авторский спектакль "Переворот: Диалоги с Есениным".
 
"Эйфория до сих пор. Это были захватывающие и впечатляющие фестивальные дни, наполненные творческими экспериментами. Приняли нас тепло и по-родному. Мы жили с коллективом "Современник", они из Астаны. Это оказалась большая для нас награда – родственный коллектив по духу. Такие же сумасшедшие, как и мы!" — рассказала Клопс.Ru актриса театра Анастасия Сорокина.
 
Фото: Анастасия Сорокина. Коллектив молодых артистов из города Советска.
 
Ранее сообщалось, что артисты театра из Советска объявили сбор денег, чтобы поехать на международный фестиваль. Организаторы оплачивали всё, кроме проезда. После публикации на Клопс.Ru ребятам помогли финансово читатели и власти города, отмечают артисты. Однако сумму не получилось полностью закрыть, поэтому чтобы поехать на фестиваль, коллективу пришлось взять ссуду в банке. "Но мы всё равно рады, ведь эта поездка очень важна для нас", — сказал Владислав Шахов.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
21:51
А зачем это выпячивать надо было мельпомене ?
Кому это интересно ? Нет денег.
Пусть идут работать ассенизаторами.....
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