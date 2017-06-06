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Минпромторг: выплаты на продовольственные карточки для малоимущих могут достичь 10 тыс. рублей в год

13:52
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Архив Клопс.Ru
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что сумма выплат по программе адресной продовольственной помощи может достичь 10 тыс. рублей на человека в год. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительные расчёты — примерно около 10 тысяч рублей в год на человека. Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма", — заявил Мантуров.

Ранее сообщалось, что стоимость программы продовольственной помощи малоимущим оценивается в 300 млрд рублей. Запуск её планируется не ранее 2018 года. Программа предполагает поддержку нуждающихся жителей при помощи специальных карточек, на которые будут перечислять баллы. На эти баллы можно будет приобрести продукты российского производства. В перечень планируется включить овощи, фрукты, рыбу, мясо, молочную продукцию, семена и саженцы.

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1 комментарий Правила комментирования

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Obshestvennoe_mnenie
Obshestvennoe_mnenie #
14:14
Ах ты е мае, 10 тыс! В год! Как бы ожирение от таких трат не получить!
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