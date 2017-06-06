Минпромторг: выплаты на продовольственные карточки для малоимущих могут достичь 10 тыс. рублей в год

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что сумма выплат по программе адресной продовольственной помощи может достичь 10 тыс. рублей на человека в год. Об этом сообщает ТАСС.



"Предварительные расчёты — примерно около 10 тысяч рублей в год на человека. Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма", — заявил Мантуров.