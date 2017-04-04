Программа выпуска продовольственных карточек обойдётся государству в 300 млрд рублей
Заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов рассказал, что Минпромторг оценил стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 млрд рублей. Об этом сообщает
ТАСС.
Запуск программы из-за отсутствия необходимых средств станет возможным не ранее 2018 года. Информация прозвучала во время выставки Metro Expo.
Ранее сообщалось о планах начала работы адресной продовольственной помощи россиянам в 2017 году. Программа предполагает поддержку нуждающихся
жителей при помощи специальных карточек, на которые будут перечислять баллы. На эти баллы можно будет приобрести продукты российского производства. В перечень планируется включить овощи, фрукты, рыбу, мясо, молочную продукцию, семена и саженцы.
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