В Светлогорске появятся техника для уборки пляжа и дополнительные камеры видеонаблюдения

В Светлогорском районе на десяти пляжах заработали пять спасательных постов. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил начальник отдела по ГО и ЧС Лев Львов.



По его словам, все спасательные посты уже задействованы, хотя официальный старт сезона будет традиционно объявлен в День города, который в этом году состоится 10 июня.



"По сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло. На территории района организовано десять пляжей общей протяжённостью 700 метров. Традиционно в их число включены и пляжи детских оздоровительных лагерей. В местах массового отдыха людей на участках побережья, где не проводится обустройство пляжей, оборудуется пять муниципальных спасательных постов. Из них два — в Светлогорске, по одному — в Отрадном, Приморье и Донском. На сегодняшний день посты полностью укомплектованы подготовленным персоналом и спасательным оборудованием, плавательные средства проверены и готовы к работе, обеспечивается работа громкоговорящей связи и дополнительного освещения береговой полосы у променада", — рассказал Львов.



По его словам, в 2017 году общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 4,5 миллиона рублей, это на 15% больше, чем в 2016 году.

Больше биотуалетов

Деньги пойдут на содержание спасательных постов и собственно пляжей, уборку несанкционированных свалок, на аренду и содержание общественных биотуалетов, водоснабжение душевых стоек на пляже, санитарную уборку Филинской бухты, что в посёлке Приморье, и на обеспечение наружного освещения на променаде.



Кстати, биотуалетов станет больше. Дополнительные кабинки установят в курортной части Светлогорска, в том числе и на променаде. Также на променаде установлен туалетный модуль-павильон.

Планы на будущее

В планах — приобретение специальной автотехники для уборки пляжа (на базе малогабаритного трактора с прицепным оборудованием), оснащение пляжа в Светлогорске оборудованием для маломобильных групп населения.



В этом году дальнейшему развитию должна подвергнуться система видеонаблюдения на променаде с подключением в автоматизированную систему "Безопасный город". Также подключат дополнительные камеры видеонаблюдения в районе фуникулёра. Предусматривается обустройство детской игровой площадки в районе спуска с ул. Московской.