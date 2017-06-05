На шести улицах Светлогорска перекроют движение в День города

В Светлогорске 10 июня перекроют движение машин на шести улицах в связи с празднованием Дня города и открытия курортного сезона. Об этом сообщается на сайте Светлогорского муниципального района.



В связи с проведением в Светлогорском районе праздничных мероприятий, посвященных торжественному открытию курортного сезона "Янтарное лето — 2017" и 70-летию Светлогорска, с 9:00 10 июня до 1:00 11 июня будет перекрыто движение всех видов автотранспорта по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Динамо, ул. Октябрьской, ул. Садовой, ул. Московской.