В Калининграде на 16 улицах внепланово отключили горячую воду

В Калининграде во вторник, 6 июня, из-за ремонта не будет электричества в домах на 11 улицах, а ещё на 16 улицах временно отключили горячую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Репина, 48 (12 квартир), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Майора Козенкова, 9 (12 квартир, нет доступа в две квартиры), ул. Грекова, 3–5 (32 квартиры), пер. Театральном, 3 (16 квартир).



За минувшие выходные в Калининграде чрезвычайных ситуаций не произошло. Аварий на коммунальных сетях не зафиксировано.