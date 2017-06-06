В Калининграде на 16 улицах внепланово отключили горячую воду

В Калининграде во вторник, 6 июня, из-за ремонта не будет электричества в домах на 11 улицах, а ещё на 16 улицах временно отключили горячую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Из-за ремонта магистрального трубопровода до 14 июня будет отсутствовать горячая вода
у потребителей, проживающих на ул. Октябрьской, 5–67, ул. Ген. Павлова, 2–22, наб. Ген. Карбышева, 8–26, бул. Солнечном, 1, 18–20,5 (д/с №22), ул. Дзержинского, 17.
До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Репина, 48 (12 квартир), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Майора Козенкова, 9 (12 квартир, нет доступа в две квартиры), ул. Грекова, 3–5 (32 квартиры), пер. Театральном, 3 (16 квартир).
За минувшие выходные в Калининграде чрезвычайных ситуаций не произошло. Аварий на коммунальных сетях не зафиксировано.
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