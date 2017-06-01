Из-за ремонта сетей в 12 домах Калининграда отключат горячую воду (список)

C 4 по 14 июня в 12 домах Калининграда отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отключение коснётся домов по следующим адресам:

– наб. адм. Карбышева, 4, 6, 8, 12, 18, 20;

– Солнечный бульвар, 18, 20;

– ул. Генерала Павлова, 4, 6, 8, 10;

– ул. Октябрьская, 27, 29;

– Солнечный бульвар, 1 (магазин "Виктория").

"Сроки запуска районной тепловой станции «Южная» после планово-профилактического ремонта перенесены с 06.06.2017 на 15.06.2017. Как сообщили 1 июня в МП "Калининградтеплосеть", после проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей от РТС "Южная" образовалось повреждение на участке магистрального трубопровода диаметром 530 мм в районе ул. Октябрьская 39-41", – сообщили в администрации о причинах отключения горячей воды.

В ходе работ заменят 50 метров магистрального трубопровода. Перерыв в поставке горячего водоснабжения, включая отключения с 24 по 26 мая, не превысит установленные законом 14 календарных дней.