В Калининграде предложили выделить инвестору недостроев на Невского землю рядом с домами для обманутых дольщиков
В Калининграде депутаты предложили увеличить площадь земельного участка по ул. Невского, на котором расположены два недостроя компании "Ганза-Сервис". Об этом сообщает
РБК.
Во время заседания комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам прозвучало предложение выделить земли инвесторам, которые возьмут на себя обязательства по достройке зданий для обманутых дольщиков. Назначение двух участков земли могут изменить. Сейчас они находятся в категории промышленной зоны. В случае если предложение будет одобрено, земельные участки будут относиться к зоне среднеэтажной застройки. Окончательное решение по данному вопросу примут на заседании горсовета Калининграда.
Ранее стало известно, что в Калининградской области компаниям, согласившимся достраивать дома
для обманутых дольщиков, будут без торгов предоставлять земельные участки. Сейчас из-за недобросовестности подрядчиков без квартир остаются 558 жителей региона. Не достроены пять зданий.
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