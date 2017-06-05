В Калининграде предложили выделить инвестору недостроев на Невского землю рядом с домами для обманутых дольщиков

В Калининграде депутаты предложили увеличить площадь земельного участка по ул. Невского, на котором расположены два недостроя компании "Ганза-Сервис". Об этом сообщает РБК.



Во время заседания комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам прозвучало предложение выделить земли инвесторам, которые возьмут на себя обязательства по достройке зданий для обманутых дольщиков. Назначение двух участков земли могут изменить. Сейчас они находятся в категории промышленной зоны. В случае если предложение будет одобрено, земельные участки будут относиться к зоне среднеэтажной застройки. Окончательное решение по данному вопросу примут на заседании горсовета Калининграда.