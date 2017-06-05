Региональное правительство выделило деньги на ремонт сгоревшего дома многодетной семьи

Правительство Калининградской области выделило средства на капитальный ремонт дома погорельцев в Нестеровском районе. Об этом в пресс-службе правительства сообщили в понедельник, 5 июня.



Деньги из резервного фонда правительства области (шестьсот пятьдесят тысяч рублей) выделены на условиях софинансирования с местным бюджетом. Обязательства муниципалитет выполнил, добавив почти сто шестьдесят тысяч рублей к областной сумме. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов.

В доме до пожара жила многодетная семья, в которой воспитываются 11 детей (из них девять — приёмных). Погорельцам было предоставлено временное жильё — три комнаты в школьном интернате. Однако для такой большой семьи это не выход.



На выделенные из резервного фонда правительства области деньги будет сделан капитальный ремонт дома. Сегодня объявлен конкурс на выполнение работ. Подрядчик определится в ближайшее время.



"Единственная мечта — поскорее вернуться в свой дом, — говорит глава семьи Нина Николаевна. — Трудностей, конечно, много. Одна из них — это теснота. Ведь в большом доме дети привыкли жить свободно: девочки отдельно от мальчиков. Им было где уединиться, поиграть, почитать".