В пятницу в Калининграде горели дачный домик и балкон девятиэтажки

В пятницу, 3 февраля, в Калининградской области ликвидировали пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
В 10:04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе "Фестивальное", расположенном на ул. Суворова. Там полностью сгорел одноэтажный дачный дом. При пожаре никто не пострадал, огонь тушили 4 человека и одна единица техники.
В 16:17 поступило сообщение о пожаре на ул. Интернациональной в Московском районе Калининграда. На балконе девятиэтажного дома загорелись вещи. Спасённых нет, возгорание тушили 9 человек и 2 единицы техники.
В 18:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Луговой в посёлке Чкалово Нестеровского района. Там горела комната, расположенная на мансардном этаже пятикомнатного жилого дома, и кровля над ней. Пожар тушили 9 человек и 2 единицы техники. Спасённых нет.
В 23:50 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Литовский вал. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании: на лестничной клетке горел строительный мусор. Пожар тушили 9 человек и 2 единицы техники.
В 01:13 поступило сообщение о пожаре в садовом обществе "Водник-1" в посёлке А. Космодемьянского. Там горел чердак одноэтажного дома. Возгорание тушили 14 человек и 3 единицы техники, спасёных нет.
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