Калининградский производитель мяса начал поставлять куриные палочки в Burger King

Калининградская компания "Мираторг-Запад" начала поставку куриных палочек в сеть ресторанов Burger King. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Сообщается, что ранее "Мираторг" заключил первый в России долгосрочный контракт (на пять лет) на поставку линейки мясных полуфабрикатов для глобальной сети ресторанов Burger King. По нему в сеть ресторанов поставлялись куриные и говяжьи котлеты.