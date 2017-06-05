Калининградский производитель мяса начал поставлять куриные палочки в Burger King
Калининградская компания "Мираторг-Запад" начала поставку куриных палочек в сеть ресторанов Burger King. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что ранее "Мираторг" заключил первый в России долгосрочный контракт (на пять лет) на поставку линейки мясных полуфабрикатов для глобальной сети ресторанов Burger King. По нему в сеть ресторанов поставлялись куриные и говяжьи котлеты.
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