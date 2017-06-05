В СНТ "Победа" вернули электричество, несмотря на долг в 8,7 млн рублей
В СНТ "Победа" 31 мая отключили электроэнергию из-за долга в несколько миллионов рублей, который накопили жильцы, однако на днях свет вернули. Об этом сообщает пресс-служба "Янтарьэнергосбыта".
Задолженность за свет в размере 8,7 млн рублей без учёта пени образовалась не за один год. Даже после получения уведомления о планируемом ограничении потребления электроэнергии платежи СНТ уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем.
Без света СНТ пробыло сутки: электричество дали после подписания гарантийного письма о порядке погашения образовавшейся задолженности и оплаты текущих начислений.
"Если условия оплаты будут нарушены, энергетики вновь пойдут на крайнюю меру", — говорят в "Янтарьэнергосбыте".
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