В СНТ "Победа" вернули электричество, несмотря на долг в 8,7 млн рублей

В СНТ "Победа" 31 мая отключили электроэнергию из-за долга в несколько миллионов рублей, который накопили жильцы, однако на днях свет вернули. Об этом сообщает пресс-служба "Янтарьэнергосбыта".



Задолженность за свет в размере 8,7 млн рублей без учёта пени образовалась не за один год. Даже после получения уведомления о планируемом ограничении потребления электроэнергии платежи СНТ уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем.



Без света СНТ пробыло сутки: электричество дали после подписания гарантийного письма о порядке погашения образовавшейся задолженности и оплаты текущих начислений.

"Если условия оплаты будут нарушены, энергетики вновь пойдут на крайнюю меру", — говорят в "Янтарьэнергосбыте".