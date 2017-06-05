В Гурьевском районе начали собирать первую в этом году клубнику

В Гурьевском районе приступили к сбору первой созревшей в этом году клубники. Об этом сообщает сайт Gurievskonline.



Первую ягоду собирают в крестьянском фермерском хозяйстве Владимира Вологжанина. Этот фермер специализируется на выращивании клубники уже несколько лет. С помощью гранта из бюджета он выстроил теплицы и купил посадочный материал. Сейчас у фермера в хозяйстве три теплицы площадью около двух тысяч квадратных метров.



"Мы выращиваем порядка десяти сортов: ранние, поздние и разные по степени сладости — десертную, столовую ягоду", — рассказала дочь фермера Анна Полякова. По её словам, бизнес отца стал семейным.



Фермер утверждает, что вредителей собирает вручную. А в этом году он планирует заменить в теплицах кусты клубники и заложить плантацию в открытом грунте.



Ранее сообщалось, что из-за холодного начала мая калининградские фермеры Ранее сообщалось, что из-за холодного начала мая калининградские фермеры лишились первого урожая клубники . Эксперты говорили, что из-за заморозков ягода может вырасти не очень сладкой. Растения, выращиваемые в теплицах, при этом не пострадали.



Врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, что в регионе в 3,5 раза увеличены площади под посадку клубники. Ягоду аграрии выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Самые крупные плантации находятся в Зеленоградском, Гурьевском и Полесском округах.