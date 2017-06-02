В Калининградской области площади под посадку клубники увеличили в 3,5 раза
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, что в регионе в 3,5 раза увеличены площади под посадку клубники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Нарастили площади все фермеры, в том числе получавшие бюджетные гранты по линии поддержки малых форм хозяйствования. Ещё один инструмент поддержки — субсидии на закладку ягодников. В этом году мы увеличили сумму, если в прошлом году она составляла 250 тысяч рублей на гектар, то в этом — 300 тысяч. Мы будем стараться поддерживать это направление, — отметила Шевцова.
Ягоду аграрии выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Самые крупные плантации находятся в Зеленоградском, Гурьевском и Полесском округах.
Ранее сообщалось, что из-за холодного начала мая калининградские фермеры лишились
первого урожая клубники. Эксперты говорили, что из-за заморозков ягода может вырасти не очень сладкой. Растения, выращиваемые в теплицах, при этом не пострадали.
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