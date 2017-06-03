"Союзмультфильм" снимет продолжение ленты о попугае Кеше
Кадр видеозаписи "Попугай Кеша - Возвращение блудного попугая" / Союзмультфильм
"Союзмультфильм" снимет полнометражную ленту — продолжение истории о попугае Кеше. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
Заявление было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме. Работа над новым мультфильмом начнётся в следующем году.
"Мы будем работать очень плотно с Александром Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом", — отметила Слащева.
Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" снимет продолжение "Трое из Простоквашино"
. В новом мультсериале будет 30 серий по шесть с половиной минут. Их выпустят с 2018 по 2020 годы. Мультфильм выполнят в смешанной технике с применением 2D и 3D.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.