"Союзмультфильм" снимет продолжение ленты о попугае Кеше

"Союзмультфильм" снимет полнометражную ленту — продолжение истории о попугае Кеше. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

Заявление было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме. Работа над новым мультфильмом начнётся в следующем году.

"Мы будем работать очень плотно с Александром Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом", — отметила Слащева.