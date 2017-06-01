"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Трое из Простоквашино"
Кадр "Трое из Простоквашино" / Канал "Союзмультфильма" / Youtube
"Союзмультфильм" снимет продолжение "Трое из Простоквашино". Как сообщает ТАСС
, об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
В новом мультсериале будет 30 серий по шесть с половиной минут. Их выпустят с 2018 по 2020 годы. Мультфильм выполнят в смешанной технике с применением 2D и 3D. В проекте примет участие компания Danone: в соглашении идёт речь о том, что она получит права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга своей продукции.
В пресс-службе отметили,что задача новых серий "Трое из Простоквашино" – "показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких".
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