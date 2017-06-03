В Калининградской области появится детско-юношеская киношкола

Компания "Киноквант" планирует создать в Калининградской области детско-юношескую киношколу. Данное соглашение компания подписала с корпорацией развития региона во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе областного правительства в субботу, 3 июня.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения "Киноквант" также планирует заняться в регионе производством собственных телевизионных и кинематографических фильмов. Соглашением предусмотрено условие об упоминании и демонстрации в кинопроектах туристически привлекательных объектов региона.

"Кино – это отличная возможность для позиционирования и продвижения территории, его имиджа, туристических возможностей. Мы рады, что власти региона понимают и используют этот инструмент", – рассказал генеральный директор компании Равиль Сафиуллин.