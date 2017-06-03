В Калининградской области появится детско-юношеская киношкола

Компания "Киноквант" планирует создать в Калининградской области детско-юношескую киношколу. Данное соглашение компания подписала с корпорацией развития региона во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе областного правительства в субботу, 3 июня.
Ассоциация продюсеров кино и телевидения "Киноквант" также планирует заняться в регионе производством собственных телевизионных и кинематографических фильмов. Соглашением предусмотрено условие об упоминании и демонстрации в кинопроектах туристически привлекательных объектов региона.
"Кино – это отличная возможность для позиционирования и продвижения территории, его имиджа, туристических возможностей. Мы рады, что власти региона понимают и используют этот инструмент", – рассказал генеральный директор компании Равиль Сафиуллин.
Как ранее писал Клопс.Ru, Калининградская область вошла в число
четырёх пилотных регионов, где будут созданы кинокомиссии. Она будет вести отбор заявок на съёмку фильмов в регионе и непосредственно взаимодействовать с производителями кинолент. Также по рекомендации Фонда кино планируется создание экспертного совета, который будет оценивать фильмы, предложенные для софинансирования, с точки зрения творческой составляющей и контроля денежных расходов.
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