Стало известно расписание литургий в День Святой Троицы в Калининграде

В День Святой Троицы, 4 июня, все храмы Калининграда проведут богослужения. Об этом сообщает пресс-служба калининградской епархии.

Расписание

Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининграда: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00

Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. П. Панина): литургия — в 10:00

Храм Александра Невского (ул. А. Невского): литургия — в 9:00

Храм Андрея Первозванного: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00

Храм вмч. Екатерины (пр. Мира): литургия — в 8:30

Храм св. Лидии: литургия — в 9:00

Храм Воздвижения Креста Господня: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00

Храм Георгия Победоносца: литургия — в 9:00

Храм Константина и Елены (ул. Левитана): литургия — в 9:00

Храм Космы и Дамиана: литургия — в 8:00

Храм Покрова Пресвятой Богородицы: литургия — в 9:00

Храм Пантелеимона Целителя (ул. Дмитрия Донского): литургия — в 9:00

Храм прпп. Кирилла и Марии: литургия — в 9:00

Храм равноапостольной Нины: литургия — в 9:00

Храм Рождества Пресвятой Богородицы: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00

Храм Сретения Господня (ул. Интернациональная): литургия — в 9:00

Храм св. Герасима Болдинского: литургия — в 9:00

Храм св. кн. Владимира (пос. Чкаловск): литургия — в 10:00

Храм св. кнг. Ольги: литургия — в 10:00

Храм Архангела Гавриила: литургия — в 10:00

Свято-Никольский храм, подворье женского монастыря иконы Божией Матери "Державная": ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00