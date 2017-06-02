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Стало известно расписание литургий в День Святой Троицы в Калининграде

16:35
  629 1
Архив Клопс.Ru
В День Святой Троицы, 4 июня, все храмы Калининграда проведут богослужения. Об этом сообщает пресс-служба калининградской епархии.

 

Расписание

Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининграда: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00
Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. П. Панина): литургия — в 10:00
Храм Александра Невского (ул. А. Невского): литургия — в 9:00
Храм Андрея Первозванного: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00
Храм вмч. Екатерины (пр. Мира): литургия — в 8:30
Храм св. Лидии: литургия — в 9:00
Храм Воздвижения Креста Господня: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00
Храм Георгия Победоносца: литургия — в 9:00
Храм Константина и Елены (ул. Левитана): литургия — в 9:00
Храм Космы и Дамиана: литургия — в 8:00
Храм Покрова Пресвятой Богородицы: литургия — в 9:00
Храм Пантелеимона Целителя (ул. Дмитрия Донского): литургия — в 9:00
Храм прпп. Кирилла и Марии: литургия — в 9:00
Храм равноапостольной Нины: литургия — в 9:00
Храм Рождества Пресвятой Богородицы: ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00
Храм Сретения Господня (ул. Интернациональная): литургия — в 9:00
Храм св. Герасима Болдинского: литургия — в 9:00
Храм св. кн. Владимира (пос. Чкаловск): литургия — в 10:00
Храм св. кнг. Ольги: литургия — в 10:00
Храм Архангела Гавриила: литургия — в 10:00
Свято-Никольский храм, подворье женского монастыря иконы Божией Матери "Державная": ранняя литургия — в 7:00, поздняя литургия — в 10:00
 
Этот праздник, ещё называемый Пятидесятницей, всегда выпадает на воскресенье. В Польше он носит название Зелёные Святки и является официальным выходным. По этой причине торговые центры и магазины в Польше 4 июня будут закрыты
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Литургия
Литургия #
17:25
https://youtu.be/pcHpD0WhZZQ?t=3m49s
На те вам литургию!

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