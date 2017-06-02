Стало известно, столько людей пострадали в Калининградской области от присасывания клещей с начала года

В Калининградской области с начала года от присасывания клещей пострадали 488 человек, 167 из них — дети. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщили в пресс-службе правительства.



За полгода в регионе зарегистрировали восемь случаев болезни Лайма и один — клещевого энцефалита. От последнего заболевания в Калининградской области продолжается прививочная кампания. В 2017 году в медицинские организации поступило более 14 тыс. доз вакцины, из них 3,8 тыс. доз — для детей. По состоянию на 1 июня на вакцинацию израсходовали порядка шести тысяч доз вакцины.



Калининградцам напоминают, что для извлечения клеща взрослые могут обращаться в травмпункты Центральной городской клинической больницы и Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а детям необходимо обращаться в травмпункт Детской областной больницы. Извлечённого клеща доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на ул. Космической. После исследований при необходимости пациенту вводят противоклещевой иммуноглобулин.