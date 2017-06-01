В Калининградской области впервые начали выращивать лён в промышленных масштабах
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Гурьевском районе впервые начали в промышленных масштабах выращивать лён. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Проект реализует ООО "Агропромышленный комплекс ‟Калининград”". Он предполагает выращивание культуры и её глубокую переработку.
Врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, что засеяно более 100 гектаров площади. "В России лён культивируют 14 регионов. Теперь к их числу присоединилась Калининградская область. Природно-климатические условия региона благоприятны для развития льноводства", — отметила глава министерства.
Ранее сообщалось, что инвестор планирует выращивать в Калининградской области лён. Тогда говорилось о планах засеять
200 гектаров. Конечным продуктом переработки станет нетканое органическое полотно, которое будет в своём роде единственным в мире.
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