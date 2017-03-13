В Калининградской области планируют производить уникальное нетканое полотно изо льна
Лён. Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Калининградской области инвестор весной начнёт выращивать лён. Об этом сообщили в правительстве.
Семенами указанной культуры планируется засеять 200 гектаров. Посевы в регионе станут самыми крупными в России. В будущем планируется увеличивать посевные площади для обеспечения переработки местным сырьём.
В настоящее время ООО "Агропромышленный комплекс ‟Калининград”" завершает покупку земельного участка для размещения завода по переработке льна. Работы по строительству планируется начать в Гурьевском районе в конце года.
Учредитель компании Сергей Набатов сообщил, что конечным продуктом переработки станет нетканое органическое полотно, которое будет в своём роде единственным в мире. "Эта продукция по своим качествам имеет хорошие показатели для применения в медицине, востребована в строительстве и военной промышленности. Мощность перерабатывающего комплекса в Калининградской области составит 3 тысячи тонн нетканого полота в год", — сказал представитель агропромышленного комплекса.
Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей. Производство сможет обеспечить рабочие места для более чем ста жителей Калининградской области.
Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова рассказала, что в 2016 году проект по выращиванию и переработке льна получил одобрение Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Инвестор планирует наладить производство по глубокой переработке сырья изо льна. Климатические условия в регионе благоприятны для выращивания указанной культуры. Она войдёт в севооборот Калининградской области.
Ранее стало известно о планах размещения льняного кластера
в Калининградской области. В проект планировалось вложить порядка 5 млрд рублей. Нетканое плотно, получаемое в результате переработки, будут использовать в бытовых и медицинских целях.
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