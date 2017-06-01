Лежаки в Янтарном можно будет забронировать через мобильное приложение
Фото: facebook / Алексей Заливатский
Отдыхающие Янтарного смогут забронировать пляжные лежаки через мобильное приложение. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал
глава администрации города Алексей Заливатский.
Осенью прошлого года мы задумались о возможности онлайн-бронирования лежаков... Да, именно пляжных лежаков. Прошло полгода, и благодаря активности Владимира Дулова и его студентов у нас уже есть такая программа в виде мобильного приложения и сайта. Сегодня тестировали, получилось удобно и функционально, — рассказал Заливатский.
Глава администрации отметил, что сейчас ведутся поиски специалиста для консультаций по подключению к приложению функции онлайн-оплаты бронирования. Название сервиса Заливатский уточнять не стал.
Ранее сообщалось, что пляж в Янтарном готов к приёму туристов
. В этом году территорию его увеличили на 200 метров. Если в прошлом году в месте отдыха было 100 лежаков, то в 2017 — 300. Работают на пляже питьевые фонтаны и душевые.
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