Лежаки в Янтарном можно будет забронировать через мобильное приложение

Осенью прошлого года мы задумались о возможности онлайн-бронирования лежаков... Да, именно пляжных лежаков. Прошло полгода, и благодаря активности Владимира Дулова и его студентов у нас уже есть такая программа в виде мобильного приложения и сайта. Сегодня тестировали, получилось удобно и функционально, — рассказал Заливатский.