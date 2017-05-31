В Ладушкине пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи деклараций о доходах

В Ладушкинском городском округе пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Прокурор Багратионовского района направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов. В пресс-службе не уточнили имена тех, кто не подал вовремя декларации о доходах.