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Главная Новости Общество

В Ладушкине пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи деклараций о доходах

15:29
  529 0
Архив Клопс.Ru
В Ладушкинском городском округе пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор Багратионовского района направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов. В пресс-службе не уточнили имена тех, кто не подал вовремя декларации о доходах.

Ранее сообщалось, что о доходах отчитались сотрудники регионального Следственного комитета. Были опубликованы и сведения о заработке и имуществе сотрудников УМВД. 

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