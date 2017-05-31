В Ладушкине пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи деклараций о доходах
В Ладушкинском городском округе пять депутатов окружного совета нарушили сроки подачи справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокурор Багратионовского района направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов. В пресс-службе не уточнили имена тех, кто не подал вовремя декларации о доходах.
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