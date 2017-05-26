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Главная Новости Общество

Земельные участки, квартиры, гаражи и Porsche : чем владеют сотрудники УМВД Калининградской области и их жёны

12:40
  443 0
Архив Клопс.Ru
Стало известно, сколько заработали в 2016 году сотрудники УМВД по Калининградской области. Декларации о доходах опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, полковник полиции, начальник УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов заработал в 2016 году 1,6 млн рублей. В его собственности нет автомобилей и недвижимости. В безвозмездном пользовании полковника находятся квартира площадью 106 кв. м и жилой дом площадью 281 кв. м. Супруга начальника полиции заработала 3,7 млн рублей. Она владеет автомобилем Porsche Cayenne, четырьмя земельными участками общей площадью 3,8 тыс. "квадратов", жилым домом площадью 281 кв. м, квартирой площадью 52 кв. м, автостоянкой площадью почти 2,5 тыс. "квадратов", магазином и торгово-офисным зданием.
 
Игорь Илларионов. Фото: УМВД по Калининградской области
 
Заместитель начальника УМВД, начальник следственного управления Сергей Кадыков заработал 1,35 млн рублей. Он владеет Peugeot 4007, гаражным боксом площадью 22 "квадрата" и земельным участком в 30 кв. м. В пользовании полковника находится квартира площадью 86 "квадратов", принадлежащая его супруге. Она заработала в 2016 году 1,6 млн рублей. И владеет фургоном ГАЗ 2747.
 
Сергей Кадыков. Фото: УМВД по Калининградской области
 
Начальник полиции Александр Шельпеков задекларировал доход в 1,36 млн рублей. В индивидуальной собственности полковника находится половина квартиры площадью 86 кв. м и половина земельного участка площадью 1,2 тыс. "квадратов". В автопарке у полковника — Toyota Land Cruiser. Супруга Шельпекова заработала в 2016 году 79 тыс. рублей. Она владеет половиной квартиры и Chevrolet Captiva.
 
Александр Шельпеков. Фото: УМВД по Калининградской области
 
Начальник управления ГИБДД Андрей Державицкий задекларировал доход в 1 млн рублей. Его супруга заработала в пять с половиной раз больше — 5,69 млн рублей. В собственности полковника находятся три земельных участка общей площадью 1,8 тыс. "квадратов", квартира площадью 38 кв. м и нежилое здание площадью 58 кв. м. В пользовании Державицкого находятся два земельных участка общей площадью 2,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 276 кв. м. Этим имуществом владеет супруга полковника. Она является собственницей и автомобиля BMW X5.
 
Андрей Державицкий. Фото: УМВД по Калининградской области
 
Начальник ФКУЗ "МЧС МВД" по Калининградской области Пётр Шостак заработал в 2016 году 1,5 млн рублей. Столько же заработала и его жена. Полковник владеет автомобилем Mazda CX-5, четырьмя земельными участками общей площадью 2,8 тыс. кв. м, двумя квартирами общей площадью 160 "квадратов" и гаражом на 38 кв. м. Супруга полковника владеет двумя земельными участками площадью более 2 тыс. "квадратов" и недостроенным жилым домом на 128 кв. м.
 
Пётр Шостак. Фото: УМВД по Калининградской области

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