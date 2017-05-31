Военнослужащих в России планируют обязать отчитываться за публикации в соцсетях

Военнослужащих по призыву и контракту, в том числе и иностранцев, могут обязать отчитываться за публикации, сделанные ими в интернете. Об этом сообщается в проекте закона, разработанного Минобороны и размещённого на портале нормативных правовых актов.



Текст проекта на сайте пока не размещён. Известно, что документ подготовлен с целью "реализации основных принципов построения и функционирования системы государственной службы". Согласно проекту, военнослужащие или граждане, поступающие на службу по контракту, должны отчитываться о размещении в интернете персональных данных, а также "иных сведений, сделанных ими общедоступными".



Согласно Согласно данным РБК, военнослужащим не рекомендовано заводить аккаунты в социальных сетях. Требований удалять уже существующие страницы не поступало, но есть рекомендации о том, какую информацию размещать в интернете нельзя. Например, запрещено выкладывать фотографии на фоне секретных документов, указывать наименования воинских частей и другие данные.