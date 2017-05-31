В Чехии ввели штраф $200 за курение в ресторане

В среду, 31 мая, в Чехии вступил в действие закон о запрете курения в общественных местах. Теперь за сигарету, зажжённую в ресторане, посетители обязаны на месте заплатить штраф в размере 5 тысяч крон (около 200 долларов). Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на республиканское ТВ.

Штрафы за нарушение нового закона действуют уже с 31 мая. В Чехии полностью запретили курение в публичных местах и на остановках общественного транспорта. Продажа табачных и алкогольных изделий, в том числе, через автоматы, на молодежных мероприятиях и вблизи школ теперь будет считаться незаконной. А за продажу сигарет детям до 18 лет руководителя торгового учреждения могут оштрафовать – ему грозит санкция до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов).

Курение в ресторанах и барах обойдётся посетителям штрафом в 200 долларов. Согласно новому закону, курить разрешается лишь на открытых террасах. Спецпомещения будут открыты в крупных торговых центрах и аэропортах. Отмечается также, что и электронные сигареты приравнены к обычным.

"Для владельцев ресторанов и других общественных заведений оставлен льготный период в 90 дней для подготовки к нововведению. Но и штрафы после этого для них будут гораздо более крупные, до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов), что для многих владельцев небольших питейных заведений является, фактически, разорительной суммой", — говорится в сообщении.