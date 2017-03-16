В Минздраве предложили запретить свободную продажу табака к 2035 году
Минздрав разработал концепцию, согласно которой в долгосрочной перспективе табачную продукцию предлагается признать товаром, запрещённым к свободной продаже. Об этом сообщает
ТАСС.
Документ предполагает введение запрета на свободную продажу табака к 2035 году. К этому сроку также планируется сократить распространённость потребления табака среди населения страны до 1%.
В Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу предусматривается запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах и возможность увеличения продолжительности рабочего дня для курильщиков.
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