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В Калининграде собирают деньги для тяжелобольной семилетней девочки

30 мая 201721:58
  1322 0
Фото: Благотворительный фонд "Верю в чудо"
В Калининграде собирают деньги на покупку мобильного аспиратора для тяжелобольной семилетней девочки – Ани Рассейкиной. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".
 
Мобильный аспиратор – это специальное устройство для дыхательных путей. С ним девочке станут доступны долгие прогулки на свежем воздухе, говорится в сообщении.
 
Диагноз Ани – синдром Альперса. Установить его врачам удалось только после нескольких лет обследования. Изначально у ребёнка диагностировали болезнь Лайма. Девочку начали мучить страшные судороги с остановкой дыхания, которые даже сопровождались комой.
 
"Врачи разводили руками – обещать родителям, что девочка будет жить, они не могли. После долгих обследований врачами, был поставлен диагноз Синдром Альперса – наследственное заболевание, приводящее к нарушению энергетических функций в организме, эпилептическим припадкам и печеночным поражениям", – отмечается на сайте благотворительного центра.
 
За три года работы "Верю в чудо" смог собрать более 1 000 000 рублей для своей подопечной. В апреле 2017 года сбор в помощь Ани Рассейкиной удалось закрыть за три дня. Девочке были закуплены необходимые препараты, специализированное питание и антибиотики для лечения синегнойной палочки, которая развилась в результате длительного нахождения в стерильной среде реанимации.
 
Сейчас Ане необходимо постоянно проводить санацию верхних дыхательных путей. Это усложняет прогулки, ведь тот аспиратор, что есть в семье, работает только от электричества. Мобильный аспиратор позволит девочке увеличить длительность прогулок на свежем воздухе, так необходимом для профилактики пневмоний и других осложнений.
 
Для покупки мобильного аспиратора требуется 44 300 рублей. Информацию о том, как помочь Ане и другим детям, можно найти на сайте "Верю в чудо".
 

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