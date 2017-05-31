В Калининграде собирают деньги для тяжелобольной семилетней девочки

В Калининграде собирают деньги на покупку мобильного аспиратора для тяжелобольной семилетней девочки – Ани Рассейкиной. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо"

Мобильный аспиратор – это специальное устройство для дыхательных путей. С ним девочке станут доступны долгие прогулки на свежем воздухе, говорится в сообщении.

Диагноз Ани – синдром Альперса. Установить его врачам удалось только после нескольких лет обследования. Изначально у ребёнка диагностировали болезнь Лайма. Девочку начали мучить страшные судороги с остановкой дыхания, которые даже сопровождались комой.

"Врачи разводили руками – обещать родителям, что девочка будет жить, они не могли. После долгих обследований врачами, был поставлен диагноз Синдром Альперса – наследственное заболевание, приводящее к нарушению энергетических функций в организме, эпилептическим припадкам и печеночным поражениям", – отмечается на сайте благотворительного центра.

За три года работы "Верю в чудо" смог собрать более 1 000 000 рублей для своей подопечной. В апреле 2017 года сбор в помощь Ани Рассейкиной удалось закрыть за три дня . Девочке были закуплены необходимые препараты , специализированное питание и антибиотики для лечения синегнойной палочки, которая развилась в результате длительного нахождения в стерильной среде реанимации.

Сейчас Ане необходимо постоянно проводить санацию верхних дыхательных путей. Это усложняет прогулки, ведь тот аспиратор, что есть в семье, работает только от электричества. Мобильный аспиратор позволит девочке увеличить длительность прогулок на свежем воздухе, так необходимом для профилактики пневмоний и других осложнений.