Рядом с источником в Малиновке вновь открылась сгоревшая три года назад купальня (фото)

В посёлке Малиновка под Калининградом открылась восстановленная силами членов клуба "Янтарные моржи" купальня. Об этом они сообщили на своей странице "ВКонтакте".

28 мая в Малиновке состоялись освящение купальни и молебен, который провёл иерей Василий Решетов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в посёлке Храброво. Об этом сообщается на сайте Калининградской епархии РПЦ.