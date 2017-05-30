Рядом с источником в Малиновке вновь открылась сгоревшая три года назад купальня (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской епархии РПЦ
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В посёлке Малиновка под Калининградом открылась восстановленная силами членов клуба "Янтарные моржи" купальня. Об этом они сообщили на своей странице "ВКонтакте".
28 мая в Малиновке состоялись освящение купальни и молебен, который провёл иерей Василий Решетов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в посёлке Храброво. Об этом сообщается на сайте Калининградской епархии РПЦ.
Православную часовню и деревянную купальню у святого источника Александра Невского сожгли в ночь на 27 мая 2014 года
. Родник был обустроен в 2007 году на пожертвования прихожан и был освящён митрополитом — а ныне патриархом — Кириллом. Его посещало около ста человек ежедневно.
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