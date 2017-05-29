Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Москве
Антон Алиханов
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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Москве людей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
"Сегодня в Москве произошла трагедия: она унесла жизни людей. В результате ураганного ветра и сильнейшего ливня пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Однако здания можно отремонтировать, деревья высадить вновь, а жизни людей не вернуть. Калининградская область выражает слова соболезнования семьям и близким трагически погибших. Случившееся лишний раз доказывает слабость человека перед силами природы. Мы скорбим вместе с Москвой", ― сказал Алиханов.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 мая, в Москве ураганный ветер повалил деревья и остановку общественного транспорта. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 11 человек
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