Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Москве людей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.



"Сегодня в Москве произошла трагедия: она унесла жизни людей. В результате ураганного ветра и сильнейшего ливня пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Однако здания можно отремонтировать, деревья высадить вновь, а жизни людей не вернуть. Калининградская область выражает слова соболезнования семьям и близким трагически погибших. Случившееся лишний раз доказывает слабость человека перед силами природы. Мы скорбим вместе с Москвой", ― сказал Алиханов.