В Москве ураган повалил деревья и остановку, есть погибшие (дополняется)

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, который повалил деревья и остановку. В результате погибли люди. Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает BFM.ru.



Около 15:30 дерево в Москве упало на 26-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм. В результате падения дерева на юго-востоке города погиб мужчина.

#москва #шторм #ураган #жесть #шок #жутко #2017 #понедельник Публикация от Модник (@stasnowak) Май 29 2017 в 5:56 PDT Ещё одно дерево упало на человека в районе площади Джавахарлала Неру. В результате гражданин погиб. Поваленное сильным ветром дерево убило человека у метро "Университет" на юго-западе.

#ураган#коллапс#москва #жесть#деревья#ветер#шторм Публикация от Dmitriy Sachko (@dmitriysachko) Май 29 2017 в 6:04 PDT Согласно данным ТАСС, на Кировоградской улице порыв ветра вырвал из земли остановку и отбросил её на пешеходов. В результате погиб мужчина.

На Новомарьинской улице дерево придавило человека. Мужчина выжил, но не может самостоятельно выбраться. Обновлено в 16:29 Жертвами урагана в Москве стали шесть человек. Всего из-за сильного ветра пострадали 40 граждан. Об этом сообщает "Интерфакс". Обновлено в 17:44 В результате урагана в Москве погибли 11 человек. Пострадали более 50 жителей. Об этом сообщает "РИА Новости".