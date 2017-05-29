В Москве ураган повалил деревья и остановку, есть погибшие (дополняется)
Ураган в Москве
Фото: Кадр видеозаписи / instagram / dmitriysachko
В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, который повалил деревья и остановку. В результате погибли люди. Об этом со ссылкой
на "Интерфакс" сообщает
BFM.ru.
Около 15:30 дерево в Москве упало на 26-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм. В результате падения дерева на юго-востоке города погиб мужчина.
Ещё одно дерево упало на человека в районе площади Джавахарлала Неру. В результате гражданин погиб. Поваленное сильным ветром дерево убило человека у метро "Университет" на юго-западе.
Согласно данным
ТАСС, на Кировоградской улице порыв ветра вырвал из земли остановку и отбросил её на пешеходов. В результате погиб мужчина.
На Новомарьинской улице дерево придавило человека. Мужчина выжил, но не может самостоятельно выбраться.
Обновлено в 16:29
Жертвами урагана в Москве стали шесть человек. Всего из-за сильного ветра пострадали 40 граждан. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Обновлено в 17:44
В результате урагана в Москве погибли 11 человек. Пострадали более 50 жителей. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Обновлено в 19:25
В связи с ураганом в московском регионе и Центральной России МЧС открыло "горячую линию": 8 (800) 775-17-17. По последним данным после падения деревьев в результате сильных порывов ветра на телефоны оперативных служб Москвы поступило свыше 200 звонков, сообщает "РИА Новости"
, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы.
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