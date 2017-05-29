Алиханов про "германизацию" региона: Мы будем по этому поводу держать руку на пульсе

Врио губернатора Калининградской области рассказал о том, есть ли в регионе проблема "германизации". Глава региона прокомментировал ситуацию в интервью ИА Regnum.

Я живу и работаю в Калининграде уже полтора года, и на мой личный взгляд, в обывательском смысле германизации как насаждения культурной идеи в повседневной жизни не видно, и этого нет. То есть говорить о том, что обыватель переориентирован на Европу и завтра готов сказать, что "мы уже часть Евросоюза", вряд ли можно, — заявил врио губернатора.

Глава региона отметил, что в силу своей должности понимает, что на глубинном уровне такая ситуация существует: "Например, это работа различных некоммерческих организаций, всяких "псевдокультурных" центров. Я бы не сказал, что вся эта работа имеет деструктивный характер. Но когда не ведётся противоположная работа, нет постоянного поддержания связи с основной территорией России, с её культурным кодом, когда ты чувствуешь свою бытовую связанность с условной Польшей в большей степени, чем с Россией, то есть о чём задуматься. По результатам социологических исследований, которые проводятся в Калининграде, этого не видно, но это не значит, что мы не будем по этому поводу держать руку на пульсе".



Алиханов подчеркнул, что "германизация" не является проблемой, требующей сиюсекундного решения. "Повторюсь — это не значит, что проблемы не существует. Она просто имеет немного другой характер", — отметил глава региона.