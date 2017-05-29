Новые корпуса и тренажёры: что изменилось к лету в светлогорских детских лагерях

В детских центрах отдыха "Юность" и имени Гайдара в Светлогорске построены новые корпуса, это позволит увеличить число отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам директора "Юности" Андрея Харинова, дополнительный корпус возвели за полтора месяца. На территории центра, где 2 июня откроется первая смена, установлены новые тренажёры, усилены меры безопасности — вход через все ворота и калитки возможен только с помощью магнитных ключей, ведётся видеонаблюдение, есть договор с вневедомственной охраной. Закуплены инвентарь, постельное бельё, кровати и столы.
В центре имени Гайдара порядка 2,5 млн рублей вложили в корпус, который должен быть введён в строй к середине лета, рассказал директор учреждения Александр Прохорчик.
Обновлены водопровод, канализация, туалеты и душевые в каждой комнате. Расширив территорию, центр отдыха сможет принимать по 450 детей в смену. Это самый большой лагерь региона.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.