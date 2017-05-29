Новые корпуса и тренажёры: что изменилось к лету в светлогорских детских лагерях

В детских центрах отдыха "Юность" и имени Гайдара в Светлогорске построены новые корпуса, это позволит увеличить число отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам директора "Юности" Андрея Харинова, дополнительный корпус возвели за полтора месяца. На территории центра, где 2 июня откроется первая смена, установлены новые тренажёры, усилены меры безопасности — вход через все ворота и калитки возможен только с помощью магнитных ключей, ведётся видеонаблюдение, есть договор с вневедомственной охраной. Закуплены инвентарь, постельное бельё, кровати и столы.

В центре имени Гайдара порядка 2,5 млн рублей вложили в корпус, который должен быть введён в строй к середине лета, рассказал директор учреждения Александр Прохорчик.

Обновлены водопровод, канализация, туалеты и душевые в каждой комнате. Расширив территорию, центр отдыха сможет принимать по 450 детей в смену. Это самый большой лагерь региона.