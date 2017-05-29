На Нижнем озере началась вырубка деревьев под строительство девятиэтажки (фото)

В понедельник, 29 мая, на берегу Нижнего озера в Калининграде начали вырубать деревья и кустарник под строительство девятиэтажного жилого дома. Об этом Клопс.Ru рассказал общественник Михаил Костяев.



По его словам, в понедельник началась вырубка клёнов. Находившаяся на месте свидетельница происходившего вызвала полицию, при виде которой, по словам Костяева, рабочие быстро ушли. "Мы делаем вывод, что вырубали незаконно", — объяснил общественник.



В полиции отметили, что вызов поступил в 11 часов утра. На место прибыл наряд ППС, сейчас проводится проверка.



В пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что компании-застройщику "Стройкомплект-Коммерц Плюс" выданы порубочные билеты, действия осуществляются законно. Также предусмотрены компенсационные высадки. Всего разрешено вырубить 15 деревьев и 39 кустов.