На Нижнем озере началась вырубка деревьев под строительство девятиэтажки (фото)
В понедельник, 29 мая, на берегу Нижнего озера в Калининграде начали вырубать деревья и кустарник под строительство девятиэтажного жилого дома. Об этом Клопс.Ru рассказал общественник Михаил Костяев.
По его словам, в понедельник началась вырубка клёнов. Находившаяся на месте свидетельница происходившего вызвала полицию, при виде которой, по словам Костяева, рабочие быстро ушли. "Мы делаем вывод, что вырубали незаконно", — объяснил общественник.
В полиции отметили, что вызов поступил в 11 часов утра. На место прибыл наряд ППС, сейчас проводится проверка.
В пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что компании-застройщику "Стройкомплект-Коммерц Плюс" выданы порубочные билеты, действия осуществляются законно. Также предусмотрены компенсационные высадки. Всего разрешено вырубить 15 деревьев и 39 кустов.
Напомним, мэрия сообщала
, что участок у Нижнего озера передан застройщику девятиэтажки на законных основаниях. В декабре прошлого года в городе прошёл пикет
против этого строительства.
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