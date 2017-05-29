В День колеса калининградцы собрали 47 кг корма для бездомных собак (фото)
В Калининграде в минувшее воскресенье, 28 мая, жители Калининграда собрали 47 кг корма в помощь бездомным животным. Об этом Клопс.Ru рассказал организатор акции Евгений Мосиенко.
По его словам, жители города принесли на стадион "Балтика", где отмечался День колеса, 47 килограммов корма для безнадзорных собак и кошек. Кроме того, удалось собрать 2859 рублей. "Эти средства также пойдут нуждающимся братьям нашим меньшим", — подчеркнул организатор. В тот же день еду раздали животным, обитающим на улицах Калининграда.
Такие акции, по словам Мосиенко, будут продолжаться. "Чаще всего нападают собаки, у которых есть хозяева, — подчеркнул зоозащитник. — Уличные собаки, если человек первым не проявляет в их сторону агрессию, спокойны и даже пугливы. Некоторые из них могут облаять, но сразу убегают и прячутся, даже если ты хочешь их покормить".
Прошлая акция состоялась в феврале
— тогда на благотворительной экскурсии горожане собрали 30 кг корма.
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