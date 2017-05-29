Владелец пристройки к бывшему магазину "Океан" изменил фасад здания и сдаёт помещения в аренду

В Калининграде владелец пристройки к зданию бывшего магазина "Океан" изменил фасад здания. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



На одном из окон пристройки в понедельник, 29 мая, появились объявления о том, что помещения сдают в аренду. Полностью переделан цвет фасада. В помещениях установили большие окна.