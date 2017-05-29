Владелец пристройки к бывшему магазину "Океан" изменил фасад здания и сдаёт помещения в аренду
В Калининграде владелец пристройки к зданию бывшего магазина "Океан" изменил фасад здания. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
На одном из окон пристройки в понедельник, 29 мая, появились объявления о том, что помещения сдают в аренду. Полностью переделан цвет фасада. В помещениях установили большие окна.
В апреле 2016 года стало известно, что владелец здания должен будет переделать фасад
. Перед возведением были получены все необходимые для строительства документы. Проводились публичные слушания на предмет "отклонения предельных параметров и приближения к границам участка". В результате строительства объект получился не таким, как планировалось. Его возвели с отклонениями от проекта, по которому было выдано разрешение.
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