С начала 2017 года калининградские сельхозпроизводители поставили в регионы России более 750 голов высокопродуктивного скота. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова рассказала, что поставки скота в другие города страны возобновились в прошлом году впервые за постсоветский период. Животные уехали в Московскую, Рязанскую, Смоленскую, Калужскую области и Республику Башкортостан. При этом за весь прошлый год в другие регионы России было поставлено 933 головы скота.



Врио министра сельского хозяйства Калининградской области принимала участие в работе всероссийского совещания по совершенствованию племенной базы в молочном скотоводстве. Мероприятие проходило в Ленинградской области. Руководил им заместитель министра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов.



По итогам 2016 года средний надой на одну фуражную корову голштинской породы составил более девяти килограммов. Это один из лучших показателей в стране.