Калининградских коров готовят на экспорт

Выращенных в Калининградской области коров голштинской породы будут экспортировать в другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Так, первые нетели голштинской породы будут поставлены на молочные фермы Республики Башкортостан. Животные выращены в племенных репродукторах группы компаний "Залесское молоко": "Новое Высоковское", "Малиновка" и "Залесье-Агро".



Эти фермы — лидеры молочной отрасли области. По информации министерства сельского хозяйства региона, среднегодовой удой на данных предприятиях составляет: 9 424 килограмма — на ООО ‟Залесье-Агро”, 9 246 килограммов — ООО ‟Новое Высоковское” и 9 147 килограммов — ООО ‟Малиновка”", — рассказали в пресс-службе правительства.



Средний по области надой на корову в 2016 году в Калининградской области составил 7 361 килограмм. Средний показатель по России — 5 674 килограмма.



Благодаря высокой продуктивности в прошлом году область впервые за постсоветский период начала поставки племенного скота в другие регионы страны. ГК "Залесское молоко" отправила в Калужскую, Рязанскую, Московскую области и Башкортостан 933 нетели голштинской породы. Первой партией этого года в Башкирию отправится 204 животных", — сообщают в пресс-службе правительства.



"Одна из задач аграрного сектора нашего региона — создать собственный племенной фонд. Это важно прежде всего для обеспечения импортозамещения. Совсем недавно нам приходилось завозить скот, теперь калининградские сельхозпроизводители сами поставляют племенных животных на российский рынок. Это результат эффективной племенной работы, выстроенной в Калининградской области", — отметила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Наталья Шевцова.



В Калининградской области работает два племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясных пород: озёрский филиал ООО "Калининградская мясная компания" (КРС абердин-ангусской породы) и ООО "Молочная фабрика" (КРС шаролезской и лимузинской пород). Разведением овец романовской породы занимается племенной репродуктор ООО "Частный конный завод Веедерн".