В России ввели шкалу оценки состояния деревьев
Правительство России обновило правила, касающиеся санитарной безопасности в лесах. Как сообщает Rambler News Service
, соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
Обновление правил расширяет систему мер санитарной безопасности в лесах. Помимо этого, вводится шкала категорий состояния деревьев. Эта шкала будет использоваться при оценке санитарного и лесопатологического состояния насаждений. Правила также устанавливают сроки запрета хранения заготовленной древесины в лесу.
Ранее стало известно, что Калининградская область заняла шестую строчку
в рейтинге регионов России по эффективности использования лесов за 2016 год. Рейтинг составили специалисты Минприроды и Рослесхоза.
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