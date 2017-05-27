Экскурсия по кораблю "Надёжный" и соревнования служебных собак: в Балтийске прошёл День пограничника (фото)

В пятницу, 26 мая, в Балтийске отметили День пограничника. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Праздник начался в 11:00. Он прошёл на территории отдела Пограничного управления. Для желающих организовали экскурсию на современный корабль "Надёжный". Детей вместе с родителями катали на пограничных сторожевых катерах.
Посетителям показали самые современные образцы технических средств охраны границы, стрелкового оружия и водолазного снаряжения. Гости также смогли оценить работу кинологов. Служебные собаки пограничников соревновались в поиске запрещённых предметов в транспортном средстве и в задержании условных нарушителей государственной границы.
В воскресенье, 28 мая День пограничника состоится в Калининграде. Мероприятие начнётся в 11:00 в парке Победы у памятника "Пограничникам всех поколений", где будут возложены цветы.
Основные торжества традиционно пройдут в калининградском парке "Центральный" с 12:00 до 17:00. Отдыхающих будут угощать солдатской кашей. Гостей ждёт концертная программа, выступление военного оркестра Калининградского пограничного института ФСБ России. В парке будет представлена выставка современных образцов технических средств охраны границы, стрелкового оружия, а также оружия времён ВОВ.
Для посетителей также выступят кинологи со служебными собаками. А реконструкторы из калининградского клуба "Западная башня" продемонстрируют настоящий средневековый бой.
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