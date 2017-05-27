А будет ещё бри и камамбер: Лужков запустил производство мягких сыров в Калининградской области
В Озёрском районе приступили к производству сыров "Медовые лужки" экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом пишет ТАСС
со ссылкой на самого бывшего чиновника.
"Уже закуплено и установлено оборудование, закупленное в Словении, и выпущена первая, пробная партия адыгейского сыра. Основные наши направления — это мягкие сыры: бри, камамбер. Далее планируем выпускать твёрдые сыры — вплоть до производства пармезана", — объяснил Лужков.
Коровы для получения сырья приобретены производством в Германии — это около ста животных. По словам бывшего мэра, к концу года планируется выпускать около тонны сыра в сутки. В основном продукция будет продаваться в городах Калининградской области.
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