А будет ещё бри и камамбер: Лужков запустил производство мягких сыров в Калининградской области

В Озёрском районе приступили к производству сыров "Медовые лужки" экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого бывшего чиновника.



"Уже закуплено и установлено оборудование, закупленное в Словении, и выпущена первая, пробная партия адыгейского сыра. Основные наши направления — это мягкие сыры: бри, камамбер. Далее планируем выпускать твёрдые сыры — вплоть до производства пармезана", — объяснил Лужков.



Коровы для получения сырья приобретены производством в Германии — это около ста животных. По словам бывшего мэра, к концу года планируется выпускать около тонны сыра в сутки. В основном продукция будет продаваться в городах Калининградской области.