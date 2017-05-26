В Советске ученица, повредившая в школе позвоночник, получит 20 тыс. рублей компенсации
По требованию прокурора школа в Советске компенсирует моральный вред семье школьницы, получившей травму позвоночника на скользкой лестнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Травму получила ученица 11 класса гимназии №1. В январе, выходя с урока физической культуры из здания спортивного зала, расположенного на огороженной территории гимназии, школьница поскользнулась и упала на ступеньках, повредив позвоночник.
С диагнозом "перелом одного из сегментов крестца" выпускница находилась на амбулаторном лечении более месяца. Как показала прокурорская проверка, вред здоровью девочки был причинён во время образовательного процесса.
В связи с этим по требованию прокурора города директор МАОУ "Гимназия №1" и два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности. А Советский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал школу выплатить определённую законными представителями школьницы сумму морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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