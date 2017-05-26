В Калининграде родители четвероклассницы отсудили у школы 30 тыс. рублей за травму дочери на физкультуре

В Калининграде родители школьницы отсудили 25 тысяч рублей компенсации за то, что их дочь-четвероклассница сломала обе руки при сдаче нормативов на физкультуре. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Девочка получила повреждение осенью 2015 года при сдаче норматива "челночный бег 3х10". Школьница сообщила о случившемся педагогам, а затем обратилась в медпункт, где ей наложили эластичный бинт и выдали направление в травматический пункт. В этот же день истица отвела свою дочь в медицинское учреждение, где ей наложили гипс на обе руки, который она вынуждена была носить в течение двух недель.



По результатам расследования несчастного случая было установлено, что во время сдачи норматива ученица не выполнила требования учителя, который неоднократно разъяснял порядок выполнения упражнения и правила техники безопасности на уроке физкультуры. Школьница не остановилась после финиша, а вместо этого, не снижая скорости, упёрлась обеими руками в стену спортзала, перенеся на них вес своего тела.



Однако суд пришёл к выводу, что ученице и её родителям всё же был причинён моральный вред, который должен быть возмещён. Районный суд решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней в размере 20 000 рублей, а также в пользу её родителей — по 5 000 рублей каждому.