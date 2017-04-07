Фото дедушки-чемпиона: "Твой Бро" узнал, чем гордятся в калининградских барах

Меморабилия — это собрание предметов, связанных с каким-нибудь известным лицом или событием, а также название нового проекта журнала "Балтийский Бродвей". Владельцы семи калининградских баров и ресторанов рассказали "Твоему Бро" о памятных вещах, которые можно найти в стенах их заведений.

В первой части о своей гордости рассказал Герман Микучаускас, совладелец бара "Гарри Джонсон".

"На одной из стен у нас две фотографии 1924 года – сборной Литвы и сборной Уругвая. На фото уругвайской сборной моего деда нет, это команда –чемпион Олимпийских игр, но в этих же играх также участвовал и мой дед как игрок сборной Литвы. Их фотография рядом. Фактически это был и первый чемпионат мира по футболу. Литовская сборная проиграла тогда в Париже финалисту – сборной Швейцарии, со счетом 0:9".