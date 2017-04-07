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В сквере Энергетиков развесили скворечники и кормушки для птиц

19:53
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Фото: пресс-служба "Янтарьэнерго"
5 фото
В пятницу, 7 апреля, в сквере Энергетиков прошла акция, приуроченная к году экологии в России, участие в которой приняли более 50 человек. Сотрудники "Янтарьэнерго" вместе с детьми развесили кормушки для птиц и скворечники.
 
"Для нас стало уже традицией проводить разного рода мероприятия в сквере Энергетиков, – отметил генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. – Акция, которую мы сегодня проводим, приурочена к прошедшему в начале апреля Дню птиц. Важно, что мы привлекли детей к этому хорошему делу, каждый смог внести свою лепту в украшение и размещение кормушек на всей территории сквера".
 
Напомним, тематический сквер появился в центре Калининграда в знаковую для энергетиков дату – на 70-летие со дня основания энергосистемы региона. Место для прогулок и отдыха успело полюбиться горожанам и гостям областного центра. Энергетики постоянно проводят здесь акции и мероприятия: субботники, фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», день компании и другие.
 
С появлением кормушек и скворечников сквер наполнится и пернатыми. Участвующие в акции АО "Янтарьэнерго" дети пообещали их подкармливать.
 
"Мне это интересно, это хорошая акция, – поделился одиннадцатилетний Максим Подосинников. – Потому что я каждый год делаю скворечники и кормлю птиц. Сейчас они только прилетели, еды мало, поэтому мы оказываем им таким образом огромную помощь. Ходить сюда я буду часто, моя мама работает в "Янтарьэнерго", и мы будем кормить воробьев и голубей".
 
Теперь покормить птиц в сквере сможет и любой неравнодушный калининградец. Скворечники и кормушки развешены по всей территории сквера. Закреплены они на верёвках, чтобы не навредить деревьям.
 
Следующая акция, к которой присоединятся энергетики в рамках года экологии, – общегородской субботник в Калининграде и "Марш парков" на Куршской косе. Мероприятие состоится 22 апреля.
 

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