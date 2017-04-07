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"Вопиющее оскорбление": депутат, предложивший продавать мёртвых собак корейцам, не извинился за свою шутку

Автор: Владимир Аксёнов
15:47
  600 0
  • Виталий Садков
Виталий Садков
Фото с сайта Калининградской областной Думы
Депутат Калининградской областной думы Виталий Садков, в шутку предложивший утилизировать трупы собак, продавая их корейцам, не пришёл извиниться за свои слова на специально для этого запланированное мероприятие. Об этом Клопс.Ru стало известно во время встречи заместителя председателя регионального парламентария Павла Кретова с президентом КРОО "Русско-корейский культурный центр" Станиславом Имом и председателем президиума совета национально-культурных сообществ региона Надиром Агаевым в пятницу, 7 апреля.
 
"Обсуждали этот вопрос на комиссии по этике. Осудили его (Виталия Садкова — Прим. ред.) высказывания. Было поручено его председателю фракции (Игорь Ревин, первый секретарь калининградского обкома КПРФ — Прим. ред.) вместе с ним провести встречу и урегулировать этот вопрос, — рассказал Кретов. — Я, честно говоря, не представляю, почему мы собрались, а Садков и Ревин не посчитали нужным прийти".

Президент Русско-корейского культурного центра Станислав Им рассказал, что узнал об оскорбительном высказывании областного депутата из публикации Клопс.Ru, освещавшей заседание круглого стола по проблемам безнадзорных животных. По его словам, неуместная шутка Садкова вызвала крайне негативную реакцию среди представителей корейской диаспоры.

"Это не просто неуместная шутка, а вопиющее оскорбление корейцев, по крайне мере тех, кто проживает в Калининградской области", — возмутился Им.
 
Он также сообщил, что в Калининградской области насчитывается около тысячи человек с корейскими корнями. При этом многие занимают руководящие должности, как, например, калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким.
 
"Если на исторической родине, в Корее, и едят собак, то мы уже в третьем-четвёртом поколении живём в этой стране и этим не занимаемся. Ладно бы он в бане так пошутил с друзьями, но это публичное мероприятие, круглый стол, где присутствуют представители СМИ, вся общественность", — возмутился Станислав Им.

"Сегодня пошутил про корейцев — завтра переключится на других. Зачем нам такие депутаты, которые разжигают межнациональную рознь? Ведут себя так по-хамски? — поддержал его Надир Агаев. — Тем более он депутат — официальный государственный человек. Он за каждым словом своим должен следить. Нас всех это возмутило".

При этом представители национальных диаспор не хотели раздувать скандал. По их словам, Виталию Садкову было бы достаточно прийти на запланированную встречу и принести публичные извинения, которые бы потом были опубликованы в СМИ — после этого все бы пожали друг другу руки. Как отметил заместитель председателя Калининградской областной думы Павел Кретов, 1 апреля по вопросу Садкова будет собрана ещё одна комиссия по этике.

"Вопрос будет стоять, почему он не пришёл на беседу. Это будет являться подтверждением его наплевательского отношения к этой проблеме. В дальнейшем к нему будут приниматься административные меры как к депутату", — заключил Кретов.

Напомним, что Виталий Садков неудачно пошутил про утилизацию трупов бездомных собак во время круглого стола, который прошёл 1 марта 2017 года. "Насчёт утилизации. Датчане хотят наладить производство в Гвардейске — в перспективе должны строить завод по утилизации, а потом будут продавать как удобрение — будет даже выгодно принимать у вас всё это хозяйство, — сказал Садков. — И ещё такой момент. Вы заключили договоры с поляками, немцами и так далее, а почему ничего не заключили с корейцами? Подумайте в качестве совета — будет очень взаимовыгодно".
 

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