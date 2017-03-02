Калининградский депутат предложил продавать убитых собак корейцам
Депутат Калининградской областной думы в шутку предложил КРОО "Право на жизнь" подумать над тем, чтобы заключить договор с корейцами на продажу умерщвлённых бродячих собак. Об этом Виталий Садков рассказал в облдуме во время круглого стола, посвящённого проблемам безнадзорных животных, в среду, 1 марта.
"Насчёт утилизации. Датчане хотят наладить производство в Гвардейске — в перспективе должны строить завод по утилизации, а потом будут продавать как удобрение — будет даже выгодно принимать у вас всё это хозяйство, — сказал Садков. — И ещё такой момент. Вы заключили договора с поляками, немцами и так далее, а почему ничего не заключили с корейцами? Подумайте в качестве совета — будет очень взаимовыгодно".
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